Mehr als eine Marke

Zum bereits 16. Mal feierte das ganze Dirndltal seine Symbolfrucht. Eigentlich gibt es den Dirndlkirtag ja erst verhältnismäßig kurz, wenn man ihn mit anderen Festen in Niederösterreich vergleicht. Aber dass sich die Marke „Dirndltal“ in den letzten 20 Jahren so stark etablieren konnte, dass es sich anfühlt, als hätte es noch nie ein Pielachtal ohne Symbolfrucht gegeben, zeugt von dem Erfolg des regionalen Marketings. Wie viel Herzblut hinter der Marke steckt, und, dass die Liebe zur Dirndl eben mehr ist, als nur Marketing, ist nirgends sichtbarer, als am Dirndlkirtag.

Von der Konsequenz, mit der die Regionalität in den Mittelpunkt gestellt wird, können sich andere Kirtage eine Scheibe abschneiden. Es ist sehr schön zu sehen, dass Kunstschaffende aus der Region ihre Werke zur Schau stellen dürfen, anstatt Ständen mit importiertem, billigen Plastik.

Zu einer so gelungenen, durchdachten Veranstaltung kann man nur gratulieren.