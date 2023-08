Mehr als eine Performance

Wer nicht selber in irgendeiner Form behindert ist, dem ist oft nicht bewusst, was eine Behinderung für den Alltag bedeutet. Einerseits natürlich, wie schwierig sich die Teilhabe an der Gesellschaft gestalten kann, wenn diese nicht genug auf Inklusion und Barrierefreiheit achtet. Andererseits haben Behinderungen in den Köpfen vieler auch etwas fast schon mystisches – man kann sich kaum vorstellen, dass „so jemand“ überhaupt ganz normal arbeitet, seine Miete bezahlt und abends etwas mit Freunden unternimmt.

Gerade um diesem Fremdheitsgefühl entgegenzuwirken, sind Projekte wie das Tanzcamp des Vereins „Ich bin O.K.“ so wichtig – ein Angebot, bei dem Inklusion nicht nur eine Show ist. Eine Gruppe nur für Behinderte würde weiter zur Abkapselung der größten Minderheit beitragen. Gelebte, authentische und leidenschaftliche Inklusion ist der Weg in eine Gesellschaft, in der Gleichberechtigung und Gleichbehandlung aller selbstverständlich ist.