Nach elf Jahren Pause ging im Pielachtal wieder das Schmalspurfestival über die Bühne. Vereine, NÖVOG und der Tourismusverband steckten viel Zeit in die Organisation. So konnte an den Standorten in Ober-Grafendorf, Klangen, Hofstetten-Grünau, Kirchberg und Laubenbachmühle ein vielfältiges Programm geboten werden. Dieses wurde aufwendig ausgearbeitet und ein Werbekonzept zusammengestellt, das viele Eisenbahnfreunde auch aus dem Ausland ansprechen sollte. Aus den erhofften „paar tausend Besuchern“ sind immerhin 2.500 geworden.

Vielleicht kein Rekord-Ergebnis, aber dennoch eines, auf dem sich aufbauen lässt, weil Interesse da ist. Die meisten Besucher verzeichneten Ober-Grafendorf und das Bahnmuseum in Kirchberg. Dort zeigte der Eisenbahnclub Mh.6 Nostalgiezüge und heizte vor Publikum die namensgebende Lok an. Obwohl es auch an den anderen Standorten Interessantes zu sehen gab, konnten sie mit dem Dampfzug nicht mithalten. Die Eisenbahnfreunde mögen Nostalgie, vielleicht sollte man beim nächsten Mal noch mehr darauf setzen.