Vor einem Publikum zu stehen und eine Rede zu halten, erfordert so einiges an Mut. Vor allem dann, wenn es in der Rede um ein Thema geht, über das ansonsten eher geschwiegen wird. Aber gerade diese Themen sind es, über die noch viel mehr gesprochen werden muss. Dass junge Menschen wie die Pielachtalerin Elisabeth Enne live, vor Publikum, dafür einstehen, was für sie wichtig ist, ist ein gutes Zeichen für unsere Zukunft. Sie hat eine großartige Leistung vollbracht und sich den Bundessieg allemal verdient.

Aber, dass Enne die Menstruation als Thema für ihre Rede beim Landjugend-Wettbewerb gewählt hat, sollte nicht als „besonders mutig“ auf das Publikum wirken. Dass es für viele Menschen sicher trotzdem etwas unangenehm ist, wenn eine junge Frau über diese vollkommen natürliche Körperfunktion spricht, ist ein Zeichen dafür, dass es umso wichtiger ist, die Periode aus dem gesellschaftlichen Tabu zu holen. Denn am Ende profitieren alle davon – auch Männer – wenn die Periode entstigmatisiert und entmystifiziert wird.