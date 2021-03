Die Kletterhalle Weinburg ist seit Jahren beliebtes Ausflugsziel, bringt zahlreiche sportliche Besucher in die Pielachtalgemeinde und ist doch nicht unumstritten. Oft war das sportliche Zentrum Dorfgespräch und führte zu lebhaften Diskussionen in der Gemeinderatssitzung – weil die Gemeinde Geld zuschoss, weil die Sportmedizin nach St. Pölten abwanderte und sich dadurch der Name in Kletter- und Therapiezentrum änderte, weil die ansässige Gastronomie immer wieder anders bespielt wurde.

Schon einmal wollte der Bürgermeister die Geschäftsführung übergeben, aber er kam wieder zurück. Jetzt übergibt er an Martin Kerndler. Der Gastronom hat sich bereits als Pächter des Bistros bewährt, ist motiviert, hat viele Ideen, mit denen er die Halle in eine gute Zukunft führen will.

Es gehört viel Mut dazu, so eine Aufgabe in dieser unsicheren Zeit zu übernehmen. Andererseits, wie sagt man so schön: Zu Tode gefürchtet ist auch gestorben.