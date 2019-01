Raucherlokale, Lokale mit Raucherzimmer oder Nichtraucherlokale. Im Vorjahr hätte es in der Gastronomie ein Rauchverbot, wie in 17 anderen EU-Ländern, geben sollen. Doch die Regierung kippte es im letzten Moment. Auch das Rauchervolksbegehren „Don’t smoke“ mit mehr als 880.000 Unterschriften änderte daran nichts.

Abseits des politischen Hickhacks lässt sich der negative Einfluss auf die Gesundheit nicht wegdiskutieren, daher wagt das Gasthaus Kalteis in Kirchberg jetzt auch ohne gesetzlichen Zwang den Schritt in die rauchfreie Gastronomie. In den Speiseräumen des Haubenlokals gab es das Rauchverbot schon lange, jetzt wird es auf die Gaststube ausgeweitet. Ein mutiger Schritt, wenn man bedenkt, dass das Kalteis auch Vereinslokal ist. Ein Lokal, in dem einige das Feierabend Bier mit einer Zigarette genießen wollen. Aber Familie Kalteis hat sich für die Gesundheit entschieden – für ihre, die ihrer Mitarbeiter und Gäste. Nachahmer sind natürlich willkommen.