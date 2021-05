Das erste Wochenende nach dem Lockdown. Mit der wiedergewonnenen Freiheit steigt auch die Lust, Veranstaltungen zu besuchen. Die Häuser der Landeshauptstadt, wie Festspielhaus, Landestheater und Bühne im Hof, starten mit ihrem abwechslungsreichen Kulturprogramm. Aber auch das Pielachtal hat auf dem Sektor einiges zu bieten.

Eine beliebte Veranstaltungslocation ist dort die Pielachtalhalle in Ober-Grafendorf. Aufgrund der Corona-Pandemie sind die verfügbaren Sitzplätze aktuell auf 270 halbiert worden. Wie sich das weiterentwickelt, bleibt abzuwarten. Da ist es natürlich gut, wenn es neue Ideen, wie die Seefestspiele am Ebersdorfer See gibt. Dort werden Musik und Kabarett an vier Tagen im Seeambiente geboten.

Bei lauen Sommernachtstemperaturen auf der Wiese den Darbietungen der Künstler lauschen und Urlaubsgefühl in der Heimat genießen, hört sich nach einer großartigen Idee an. Das Wetter muss dabei allerdings mitspielen.