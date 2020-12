150.000 Euro weniger Ertragsanteile und Kommunalsteuer in diesem Jahr. 2021 vermutlich ein Minus von 120.000 Euro. Ganz schön viel für die 740-Seelen-Gemeinde Loich. Auch das weit Einwohner stärkere Weinburg kämpft mit einem sichtbaren Corona-Loch im Budgettopf.

Positive Budgetbilanz Neue Projekte für Familien in Loich

Gemeinderat Sparen trotz Ausgaben in Weinburg

In beiden Gemeinden wird nicht gejammert, sondern weiter gearbeitet. Projekte wurden und werden, so weit es die Finanzlage erlaubt, umgesetzt. Das kleine Loich hat sogar Vorbildwirkung für das „große“ Weinburg. Es führt seinen Nahversorger selber; Weinburg wird – nach jüngstem Lokalaugenschein – dieses Erfolgsmodell im kommenden Jahr übernehmen, damit es auch wieder ein Geschäft im Ort gibt. Loich ist übrigens der älteste Ortsname im Tal. Er hat indogermanische Wurzeln und bedeutet „hell glänzend“. Dieser Name passt. Denn Ortschef Grubner sieht trotz düsterer Finanz-Prognose erste Lichtblicke. Positiv sein, bedeutet im Corona-Jahr nicht zwingend etwas Negatives, weder in Loich noch in Weinburg.