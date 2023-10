Es scheint wie eine ferne Zukunft aus einem Film. Doch im „Fresco Grill“ in Kirchberg ist es bereits Realität: Man kann sich dort von Robotern bedienen lassen. In einer Zeit, in welcher die Gastronomie mit starkem Personalmangel zu kämpfen hat, kann das ein Weg für Betriebe sein, weiterhin öffnen zu können.

Natürlich ist es verständlich, wenn Gäste es bevorzugen, von echten Menschen bewirtet zu werden. Immerhin ist ein großer Aspekt des Wirtshausbesuches der Soziale. Allerdings hat der „Fresco Grill“ so etwas, das den Betrieb – zumindest in der Region – einzigartig macht. Es ist gut vorstellbar, dass Menschen nur wegen der Roboter das Lokal künftig besuchen werden. Der „BellaBot“ ist schließlich schon sehr niedlich.

Nur, weil etwas eine neuartige Strategie ist, ist diese weder gut noch schlecht. Wie sich die Entscheidung auf den Betrieb auswirkt, wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Und wer weiß, vielleicht folgen weitere Betriebe nach, und das Pielachtal wird zum Silicon Valley 2.0.