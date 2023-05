So blüht die Jugend auf

Das Streetwork Pielachtal ist eine der ersten Preisträgerinnen des „Changemaker“-Awards für mehr Biodiversität für ihr Projekt „Wildes Pielachtal“. Dafür bekommt die Organisation Geld und Support, um gemeinsam mit jungen Menschen klimafitte Freiräume in mehreren Gemeinden zu gestalten. Das Projekt schlägt somit mehrere Fliegen mit einer Klappe (wortwörtlich natürlich nicht): Schon in der Jugendbefragung merkten junge Menschen an, dass sie sich mehr Aufenthaltsräume im Tal wünschen. Die schaffen sie sich gleich selbst. Und diese Orte werden nicht nur für sie zum Rückzugsort, sondern auch für die Natur. Die Gemeinden sind kräftig mit an Bord, erzählt das Streetwork.

Das ist eine fruchtbare Zusammenarbeit, die nicht immer zu sehen ist. Oft werden junge Menschen und ihr Recht und Bedürfnis nach Raum sowie ihre Bedenken rund um das Klima als Randerscheinungen oder sogar als unerwünscht abgetan. Im Pielachtal rücken sie in den Fokus für alle.