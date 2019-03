„Der tut nix“ – ruft der Hundehalter schon von Weitem, wenn „Bello“ trotz Leinen- oder Beißkorbpflicht mal wieder ganz ohne unterwegs ist. Weil der Hund für viele Menschen zur Familie gehört, wollen sie ihm auch ein hohes Maß an Freiheit zugestehen, wie es einem richtigen Familienmitglied gebührt. Das ist verständlich. Dennoch: In einer Gesellschaft muss sich jeder an gewisse Regeln halten.

Klar ist es für den Hund angenehmer, ohne Leine zu laufen. Dass er Menschen nix tut, heißt aber noch lange nicht, dass er auch anderen Hunden und Wildtieren nix tut. Und selbst wenn das der Fall ist, gibt es Menschen, die Angst haben, wenn ihnen ein Hund entgegenhüpft. Und dann sind da noch die Hundehäufchen, die nicht weggeräumt werden.

So ein Verhalten bringt nicht nur den Übeltäter selbst, sondern alle Hundebesitzer in Verruf. Im Sinne unserer lieben Vierbeiner und für die bessere Akzeptanz in der Bevölkerung: Leine dran und Gackerl-Sackerl mitnehmen.