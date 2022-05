Stopptaferl ohne Wert

Die Eisenbahnkreuzung in Mainburg bietet Radfahrern die Möglichkeit, die Gleise der Mariazellerbahn zu queren. Bislang war diese mit Stopptafel und Umlaufsperre gesichert. Jetzt kommt ein Schranken.

Der Grund: Das „Stopptaferl“ tangierte nur wenige. Triebwagenlenker waren mit brenzligen Situationen konfrontiert. Gemeinde und NÖ Bahnen sehen nur den Schranken als Lösung, Unfälle zu vermeiden. Ein guter Entscheid. Doch hat ein Stopptaferl keine Bedeutung? Ist mancher so in Gedanken versunken, dass er den Zug nicht bemerkt oder so gestresst, dass er keine Zeit hat, diesen vorbeiziehen zu lassen?

In den letzten zwei Jahren verstarben im Tal zwei Menschen beim Queren der Gleise. Sie wurden vom Zug erfasst. Der neue Schranken macht Sinn, vorausgesetzt man fährt nicht noch schnell vor dem Senken drüber. Denn die beste Sperre nimmt die Eigenverantwortung nicht ab.