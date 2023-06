Suche nach Geschichte(n)

Die Heimatforschung Hofstetten-Grünau will alle Flurdenkmäler am Gemeindegebiet erfassen, und da sind alle aufgerufen, mitzuhelfen. Wer Kreuze, Marterl, Wegsteine und so weiter kennt und vielleicht sogar etwas zu ihrer Entstehungsgeschichte weiß, kann Wertvolles zur Erfassung beitragen. Denn Geschichte ist nichts, was in alten Büchern oder Archiven verstaubt, sie umgibt uns. Und nirgendwo wird das deutlicher als bei der gebauten Umwelt. Egal ob im städtischen oder im ländlichen Raum, überall stehen Erinnerungen an Damals. Flurdenkmäler wurden sogar extra als solche konzipiert, sie sollen an etwas erinnern. Und es ist unsere Aufgabe, dass das nicht in Vergessenheit gerät. Sowohl die traurigen Erinnerungen, wie an Unfälle, die durch Kreuze gekennzeichnet sind, aber auch die schönen und die religiösen.

Bald ist das Team der Heimatforschung unterwegs, um die Denkmäler festzuhalten. Wer eines auf seinem Grund hat, sollte jetzt die Gelegenheit nutzen, es auf Vordermann zu bringen.