Gemeinsam sporteln, gemeinsam handwerken oder gemeinsam Gutes tun - die Vielfalt an Vereinen im Pielachtal ist groß. Sie sorgen für das gesellschaftliche Leben in jeder noch so kleinen Gemeinde.

Das ist aber nur möglich, wenn sich Menschen finden, die sich an der Organisation beteiligen. Denn nicht nur das gemeinsame Tun macht den Verein aus auch das Drumherum. Dafür braucht es Menschen für den Vereinsvorstand. Ehrenamtlich leiten sie die Geschicke der unterschiedlichen Vereine. Fehlen sie, ist der Fortbestand ungewiss. So auch beim Pielachtaler Lauftreff. Über 20 Jahre engagierten sich die aktuellen Funktionäre und möchten sich nun in die zweite Reihe zurückziehen. Jetzt suchen sie neue Mitglieder, die die Führung des Vereins übernehmen und ihn in eine ebenso erfolgreiche Zukunft führen.

Das ist wichtig. Jeder Verein braucht seine Funktionäre. Ohne Funktionäre gibt es keine Vereine, ohne Vereine kein gesellschaftliches Leben im Ort.