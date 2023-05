Von Krebsen und dem Klima

Beim Hochwasserschutz-Projekt in Hofstetten-Grünau wird bewusst auf die Erhaltung der Steinkrebse geachtet. Damit demonstrieren die Projektverantwortlichen , was Nachhaltigkeit bedeutet. Die Wahrscheinlichkeit für Extremwetter-Ereignisse, die zu Überflutungen führen können, steigt durch den menschengemachten Klimawandel. Aber die Klimakrise geht auch Hand-in-Hand mit der Biodiversitätskrise. Das Schwinden der ökologischen Vielfalt wird durch die Erderwärmung gefördert und beschleunigt sie gleich mit – ein Teufelskreis. Deswegen muss bei Strategien zur Klimawandel-Anpassung, wie dem Retentionsbecken, auch die Flora und Fauna mitbedacht werden. Und in Hofstetten-Grünau passiert das nicht nur, in dem die Krebse ein neues zu Hause bekommen. Auch sonst gibt es Renaturierungsmaßnahmen rund um den Hochwasserschutz.

Und: Dieses fragile Zusammenspiel wird durch die Mitarbeit der Mittelschulkinder auch schon der nächsten Generation mitgegeben.