Er ist immer wieder Diskussionsthema, zwischen Unternehmern und Arbeitnehmern, zwischen Männern aber auch zwischen Frauen: der Papamonat. Die einen sagen, das muss überall möglich sein, die anderen schieben das Argument vor, dass sie zu wenige Mitarbeiter haben, oder erlauben es nur bei bestimmten Funktionen.

Ein Weinburger Unternehmer zeigt jetzt: Es geht. Mario Stachelberger ist Kfz-Meister mit eigener Werkstatt in Weinburg. Er hat nur einen Mitarbeiter. Dieser wurde letzte Woche Vater, jetzt ist er im Papamonat. Es geht also, wenn man will.

Fakt ist, dass der gemeinsame Monat nach der Geburt eine wertvolle Zeit für die Familie ist. Fakt ist derzeit aber auch, dass ein einzelner Monat nicht das bringen kann, was eine Väterkarenz bringen könnte: neben der engeren Bindung zum Kind auch bessere Chancen für die Mutter, die nicht so lange aus ihrem Job wegbleiben muss. Sowohl beim Papamonat als auch bei der Väterkarenz sind wir in Österreich noch immer hinten nach. Solange sich da nichts ändert, ändert sich an der Gleichberechtigung nichts.