Was folgt auf den Applaus?

Vergangene Woche verwandelte sich das Pielachtal in einen echten Hotspot für Jungmusikerinnen und Jungmusiker. Nicht nur die Musikschulen zeigten, was man bei ihnen so lernen kann, es trafen sich auch Niederösterreichs Jugendblasmusikorchester. Der Nachwuchs wird kräftig gefördert und für Musik begeistert, und das ist gut so. Musik ist eine Bereicherung und ein Hobby fürs Leben. Aber was ist mit denen, die daraus mehr als ein Hobby machen wollen. Was passiert mit den Jungmusikerinnen und -musikern, denen jetzt kräftig applaudiert wird, wenn sie den Schritt ins professionelle Geschäft wagen wollen? Gerade Covid hat gezeigt, wie prekär die Berufe in der Kunst- und Kulturbranche sind. Wieso für ein Konzertticket bezahlen, wenn alles bequem und gratis abrufbar ist. Weil es dann von zu Hause aus abrufbar ist. Weil es dann irgendwann keine Musikerinnen und Musiker mehr gibt, die für uns spielen und die das Handwerk weitergeben. Das muss uns das Geld wert sein und die nötigen Förderschienen.

Tag der NÖ Musikschulen Pielachtaler Musikschülerinnen und -schüler zeigten ihr Können