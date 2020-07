Die Ereignisse überschlagen sich in den letzten Wochen in der „Pielachtaler Sehnsucht“. Spontan verkündete Gastronom Werner Willach am Samstagabend via Facebook, dass er mit 15. Juli sein Lokal schließen wird. Das verwundert, eröffnete er doch erst nach der Corona-Sperre und wollte mit neuen Ideen wie „Picknick am See“ durchstarten.

Ein Gespräch mit dem Anwalt habe ihm die prekäre Finanzlage bewusst gemacht, erklärt er nun. Dass diese Geldnöte keineswegs aus dem Nichts aufgepoppt sind, bestätigt Bürgermeister Arthur Rasch. Die Rede ist davon, dass Willach schon vor Corona und Badeseesperre bei Pachtzahlungen säumig gewesen sein soll – teilweise wurden sie dann gestundet.

Den Ortschef ärgert das fehlende direkte Wort des Gastronomen mit der Gemeinde. Doch vielleicht hat es der Wirt nicht mehr gesucht, weil die konstruktive Gesprächsbasis fehlte. Schaden tragen alle davon: Wirt, Gemeinde und Badegäste. Und das mitten in der Hochsaison.