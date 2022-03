Wohlbefinden ist das Ziel

In einigen Pfarren im Tal wird in den nächsten Tagen die traditionelle Fastensuppe ausgeschenkt. Sich reduzieren, ist das Motto. Doch für viele steht nicht nur der Glaube beim Fasten im Vordergrund, sondern mitunter auch die Sorge, dass so manch Frühjahrsoutfit ein wenig eng geworden ist oder gar nicht mehr passt.

Fasten macht Sinn. Nicht nur, um abzunehmen, sondern um seine Gesundheit zu fördern. Übergewicht kann Nährboden für viele Krankheiten sein. Die Fülle an Lebensmitteln macht es heute leicht, sich schmackhaft und gesund zu ernähren. Die richtige Mischung am Speiseplan macht‘s aus. Und Ernährungsumstellung auf Dauer.

Fasten muss aber nicht immer Verzicht auf Essen sein. Manche entsagen dem Alkohol oder Nikotin, andere geben sich klimabewusst und lassen das Auto stehen. Fasten hat viele Facetten, mit letztlich einem Ziel: dem Bewusstsein, sich etwas Gutes zu tun.

