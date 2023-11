Zwiespalt auf Asphalt

Es gibt heutzutage wohl wenige Themen, die so emotionalisieren, wie Autos, Verkehr und Parkplätze. Für die einen ist der eigene Pkw ein notwendiges Transportmittel, um in die Arbeit zu kommen und generell am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Für andere ist das Auto ein Symbol der Bodenversiegelung, Lärm und Luftverschmutzung.

Dass für Menschen, die aufgrund von körperlichen Einschränkungen weniger mobil sind, Parkmöglichkeiten bestehen, ist gut und wichtig. Aber ob die 35 neuen Parkplätze, die in Ober-Grafendorf entstehen sollen, gerade für diese Menschen geeinigt sind, darüber sind sich die Gemeinderatsmitglieder nicht einig. Vielleicht könnte man dann ja andere Parkplätze speziell für Personen mit Behinderungen ausweisen, alle anderen können auf die neuen ausweichen.

Ob diese wirklich notwendig sind, dazu hat wohl jeder und jede seine eigene Meinung. Es ist nur wichtig, dass die Plätze denen nützen, die sie am meisten brauchen.