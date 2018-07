Schon als Kind gruselte uns, wenn die Mutter vom bösen Wolf erzählte, der Rotkäppchens Großmutter gefressen hat. Wen wundert es also, dass die Wogen in der Diskussion um dies Thema hochgehen. Mit einer DNA-Analyse wurde kürzlich nachgewiesen, dass es ein Wolf war, der in Mauerbach drei Schafe gerissen hatte. Mit dieser Meldung erwachen aber auch wieder Urängste des Menschen.

Fakt ist, der Wolf ist zurück. Jetzt kann man natürlich in Panik verfallen, sich Horrorbilder von gerissenen Rehen, Schafen und vielleicht sogar angegriffenen Hunden ausmalen, oder man geht an die Sache emotionslos heran. Denn Fakt ist auch, dass der Wolf durch die Fauna-Flora-Habitatrichtlinie der EU streng geschützt ist. Natürlich ist es nicht ideal, wenn sich der Wolf in Gegenden ansiedelt, die wir seit vielen Jahren als Naherholungsgebiet nutzen. Wie manche andere Arten, wird sich nun auch der Mensch einschränken und lernen müssen, mit dem Wolf zu leben – was für Menschen in anderen Ländern seit jeher eine Selbstverständlichkeit ist.