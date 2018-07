Der Boden ist Kohlenstoffspeicher, Wasserspeicher und Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Boden ist aber begrenzt verfügbar. Deshalb sind Maßnahmen nötig, um dem unnötigen Verbrauch entgegenzuwirken. Den Schutz des Bodens hat sich das Bodenbündnis Österreich auf die Fahnen geheftet. Auch die Pielachtaler Gemeinden Rabenstein und Kirchberg sind dabei. Eines der Ziele ist es Maßnahmen zu erarbeiten, die den Bodenverbrauch und die Versiegelung des Bodens reduzieren,

Einen Schritt in diese Richtung hat nun Kirchberg gesetzt. Die Marktgemeinde kaufte das ehemalige Tischlereigelände an der Mariazeller Straße. Dort sollen Wohnungen entstehen. Dadurch erfolgt ein Lückenschluss in der Gemeinde. Folgeprojekte zu einer Nachverdichtung des Ortskernes sind in Planung. Wichtig ist das deshalb, weil eine Zersiedelung immer eine Gefahr für die Nahversorgung bedeutet und hohe Kosten für Infrastruktur anfallen. Im Umkehrschluss macht die Verdichtung die Gemeinde fit für die Zukunft, weil Brot, Milch und Kaffee, oder was man zum Leben braucht, fußläufig erreichbar ist.