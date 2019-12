Dass man die Marke „Dirndltal“ hegen und pflegen muss, ist den Pielachtalern bewusst: Steinschalerhof-Hausherr Johann Weiss zählt etwa zu jenen, die die rote Frucht immer wieder neu erfinden – sei es in Form von Verzehrbarem, mit prominenten Dirndl-Patenschaften oder zuletzt im Frühling, als der Tradigister Bahnhof zum „Dirndlbahnhof“ ernannt wurde.

Aber auch andernorts schätzt man die Pflanze, gibt es sie doch in vielen Regionen Europas: „Zdrav kao dren“ wünscht man sich etwa in Kroatien rund um Weihnachten und zu Neujahrsbeginn, während man die noch verschlossenen Dirndl-Knospen verzehrt – „Bleib so stark und gesund wie die Dirndln“. Auch Johann Weiss rät zum Verspeisen der Frucht, besonders jetzt im Winter: „Lieber ein paar Löffel Dirndlmarmelade, als eine saure Zitrone – Dirndln haben den dreifachen Vitamin C-Gehalt.“

In diesem Sinne: Auf ein gesundes und erhebendes Jahr 2020: „Zdrav kao dren.“