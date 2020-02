Es ist nach geschlagener Wahl ein brisantes Thema in Kirchberg – die Frage, was nun letztlich herauskommen wird in der Bürgermeisterfrage.

Nach 26 Jahren zieht sich Ortschef Anton Gonaus aus seiner Funktion zurück, als Spitzenkandidat ging bei der Wahl der langjährige Vizebürgermeister Franz Singer ins Rennen. Mit 70 Prozent konnte die ÖVP ihre Absolute sogar noch ausbauen. Mit einer Überraschung: 334 Vorzugsstimmen hat Herbert Gödel, Sechster auf der Liste, bekommen und damit den Listenersten Franz Singer überholt – nun strebt Gödel das Bürgermeisteramt an. Einzelkämpfertum wird Gödel nun aus den ÖVP-Reihen zum Vorwurf gemacht, er selbst weist das zurück. Spitzenkandidat Singer betont, er werde, was auch immer der Gemeinderat entscheidet, wohlwollend respektieren, denn: „Es geht um Kirchberg, nicht um Befindlichkeiten.“

Sicherlich ein nützlicher Ansatz für alle Beteiligten: Denn interne Querelen haben Parteien noch selten weiter gebracht.