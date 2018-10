Zum 13. Mal ging im Pielachtal der Dirndlkirtag über die Bühne. Was mit einer kleinen Veranstaltung begann, ist mittlerweile zu einem riesigen Event herangereift, das bis weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannt ist. Heuer konnte die Veranstaltungsgemeinde Ober-Grafendorf einen neuen Besucherrekord verzeichnen. Über 20.000 Besucher tummelten sich auf der Hauptstraße bis zum Dirndltaler Wochenmarkt auf dem Kirchenvorplatz.

Die monatelange Planung und Vorbereitung hat sich bezahlt gemacht. Gute Stimmung, schöne Dirndl und viel Musik machten den Pielachtaler Dirndlkirtag einmal mehr zum Highlight des Jahres. Tourismus-Landesrätin Petra Bohuslav lobte das Tal als „Rakete für den Tourismus in Niederösterreich“. Das ist aber nur möglich, weil hier alle zusammenhelfen. Auch Ober-Grafendorf hat heuer wieder gezeigt, was man auf die Beine stellen kann, wenn alle an einem Strang ziehen. Nach der Veranstaltung ging es gleich an die Reinigung. Vorbildlich, da könnten sich andere Regionen ein Beispiel nehmen am Zusammenhalt im Pielachtal.