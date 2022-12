Regionaler Filmschatz

Vorletzte Woche präsentierten die Filmchronisten ihre Ergebnisse in Weinburg. Am vergangenen Freitag fand eine Filmpremiere in Schwarzenbach statt. Aus jedem Ort im Tal gibt es mittlerweile Kurzfilme. Bei jedem haben sich engagierte Pielachtalerinnen und Pielachtaler an der Produktion beteiligt. Sie haben in Fotoalben nachgeschlagen, in ihren Erinnerungen gekramt, ihre Heimat gezeigt und etwas von sich preisgegeben.

Es ist beeindruckend, was für ein Schatz auf diese Weise entstanden ist. Und es ist wichtig für die Region, dass diese Geschichten bewahrt werden: als leicht zugängliches Bewegtbild, nicht nur als Text oder Foto in irgendeinem Buch. Und aus dem Mund von Menschen aus der Region, nicht aus dem eines Historikers. Hoffentlich wird das Projekt in der Region fortgesetzt. Es gibt sicher noch viel zu erzählen.