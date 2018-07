Tiefe Wunden hatte ein Hechtbiss vor drei Jahren bei einem Siebenjährigen verursacht. In der zweiten Instanz bestätigte das Gericht das Urteil: Der Bürgermeister ist Tierhalter und haftet damit für den Hecht. Kosten wird es die Gemeinde rund 14.000 Euro. Das ist ärgerlich. Bedenklicher sind aber die Konsequenzen. Das hat man schon bei der Verurteilung der Stadt St. Pölten nach dem dem tödlichen Baumsturz auf ein Cabrio in der Josefstraße gesehen. Die Auswirkungen sieht jeder: Sind Bäume nur ansatzweise in ihrer Standfestigkeit bedroht, werden sie umgeschnitten. Kein Bürgermeister geht mehr das Risiko ein – das ist auch verständlich.

Eine ähnliche Logik droht jetzt an den Badeseen. Dabei gibt es nur zwei Optionen: Baden in Seen verbieten oder die Tiere entfernen – beides ist nicht wirklich sinnvoll. Oder man setzt bei den Gesetzen an und stärkt die Eigenverantwortung der Bürger. Es ist zumutbar, dass man die Konsequenzen selbst trägt, oder auch Eltern für ihre Kinder, wenn man in einem See badet, in dem es halt auch Raubfische gibt.