Zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass der Nahversorger in Weinburg zugesperrt hat. Zu nah seien die Mitbewerber, hieß es damals. Davon abschrecken lässt sich der Wilhelmsburger Helmut Wimmer aber nicht. Der gelernte Fleischhauer war schon länger auf der Suche und hat nun in Weinburg das für ihn perfekte Geschäft gefunden.

Es gehört schon unternehmerischer Mut dazu, einen Nahversorger in einer kleinen Gemeinde zu eröffnen. Mit selbstgemachten Spezialitäten will er die Pielachtaler begeistern.

Soll dieses Unterfangen ein erfolgreiches sein, ist der Wilhelmsburger auf die Unterstützung der Weinburger angewiesen. Schließlich haben es Nahversorger am Land selten leicht. Viele Bürger pendeln zum Arbeiten aus und erledigen ihre Einkäufe gleich auf dem Heimweg im Einkaufszentrum. Im Ort eingekauft wird dann nur, was in der Stadt vergessen wurde. Meistens reicht das nicht aus, dass der kleine Nahversorger auch überleben kann. Darum sollte sich jetzt jeder einzelne selbst an der Nase nehmen und nicht nur im Notfall im Ort einkaufen.