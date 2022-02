Verdiente Auszeichnung

Ob der Geburtenwald in Hofstetten-Grünau, der Motorikpark in Weinburg, der Gemeinschaftsgarten in Loich oder der Generationenpark in Frankenfels: Die Liste an Projekten lässt sich lange fortsetzen. Das Pielachtal wurde zur „familienfreundlichen Region“ ernannt – zu Recht und verdient!

Familienfreundlich Über 600 Angebote für Familien im Pielachtal

Die Gemeinden im Tal bestechen durch innovative Ideen, um Familien zu halten. Einige Orte dürfen sich überdies UNESCO-kinderfreundliche Gemeinde nennen. Neben Spielplätzen und Freizeiteinrichtungen wird in den Ausbau von Kindergärten wie in Rabenstein, in die Sanierung von Schulen wie in Weinburg oder in Wohnprojekte für Jungfamilien investiert. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Der Abwanderung wird Einhalt geboten. Die regionale Wirtschaft wird gestärkt, die örtliche Gastronomie ebenso. Neue Jobs entstehen vor der Haustüre. Fazit: „Zieh‘ nicht fort, bleib‘ im Ort!“