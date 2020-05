Arbeiten, kochen, neuerdings auch heiraten: Die Coronakrise hat neuen Wegen der Interaktion im Internet Tür und Tor geöffnet, Prozesse verändert und Möglichkeiten geschaffen.

Das zeigt sich auch im Pielachtal. Wie andernorts ermöglichen hier ebenfalls viele Betriebe ihren Mitarbeitern die Arbeit aus dem Homeoffice, Kleinunternehmer starten Online-Shops und vertreiben ihre Produkte nun ganz selbstverständlich im Netz.

Aber auch Gastronomen starten neue Online-Angebote: Mit frischen Speisen zum Nachmachen wollen etwa der Kirchberger Roman Klauser und sein Kompagnon David Griessler von „rentthecook“ die Küchen erobern. Und ein weiterer Kirchberger hat nun sogar eine Internethochzeit gefeiert: Leo Matteo Bachinger hat in den USA seine Frau Sarah geehelicht – und die Feier per Video übertragen. Live per Internet dabei war auch Vater Leo Bachinger senior: „Die Verbindung war einwandfrei“, erzählt er. Corona lässt also nicht nur die Abstandsregeln Normalität werden, sondern auch neue Pfade des Miteinanders.