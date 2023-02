Weiter helfen statt aufgeben

Fühlen Sie sich auch manchmal einfach nur hilflos ob der ganzen Krisenherde in der Welt. Wissen nicht ganz, an wen spenden oder haben das Gefühl, ihre Mittel sind beschränkt? Vor allem im Ukrainekonflikt, der einfach kein Ende nehmen will. Das Gefährlichste ist immer die Lähmung, denn dann gibt man irgendwann einfach auf. Und das ist fatal, nicht nur für die vielen Menschen, die noch Hilfe brauchen, sondern auch für einen selbst.

Zum Glück gibt es genug Leute, die am Ball bleiben. Wie Streetworker Enric Torres, der nach seiner Reise in die Ukraine erst recht helfen will, oder die Mitglieder von „Gemeinsam für die Ukraine“, die weitertun, auch wenn es mühsam ist. Wer diese lokalen Initiativen unterstützt, sieht gleich, was mit seinen Spenden, seiner Kraft Zeit und seiner Energie passiert. Dieses sofortige Feedback hilft nicht nur den Helfern, sondern löst auch die eigene Schockstarre.