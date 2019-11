Hand aufs Herz, haben Sie‘s schon mal getan? Für einen Kurzurlaub geparkt, irgendwo im Nirgendwo? Es hat schon was, das berühmte Jedermannsrecht: Übernachten, wo man will. In Schweden und Norwegen kann man es tun. Zumindest dann, wenn man mit dem Zelt unterwegs ist. Wohnmobil-Reisende sind ein eigener Fall. Die nämlich brauchen eigentlich eines: Infrastruktur. Spätestens dann, wenn der Abwassertank voll ist. Oder der WC-Behälter. Dass mit Chemie versetzten Flüssigkeiten freier Lauf gelassen wird, fürchtet man aktuell in Ober-Grafendorf.

Der Ebersdorfer See zieht „wilde“ Gäste an seine Ufer. Mit ihnen beschäftigt sich nun der Gemeindeausschuss. Wohin mit den Abwässern, wie umgehen mit den Campern? Schafft man Infrastruktur gegen Bezahlung? Parkflächen mit zeitlicher Begrenzung? Vielleicht kann auch das Beispiel Kirchberg der Ideenfindung dienen: Beim Bahnhof gibt es dort zwei Abstellplätze für Wohnmobile – samt Versorgungsstation.