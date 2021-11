Wir sind Staatsmeister!

Viele kennen Wuzzeln nur als lustiger Zeitvertreib im Pub, dass Tischfußball aber auch ein ernst zu nehmender Sport ist, wissen vielerorts wenige. Anders ist das im Pielachtal, wo der Tischfußballclub Pielachtal immer wieder mit seinen Leistungen aufhorchen lässt.

Ein besonders Talent ist der 14-jährige Stefan Burmetler. Er trat im Herren-Einzel an und holte den Staatsmeister-Titel nach Kirchberg, aber auch sein 20-jähriger Bruder Daniel stand am Stockerl, als Dritter. Und der Nachwuchs zeigte ebenfalls sein Können in den Jugend-Bewerben.

Schon die Teilnahme war ein Erfolg, denn nur die 16 besten Spieler Österreichs durften bei den Staatsmeisterschaften in Wels dabei sein. Geschuldet ist dieser Erfolg der enormen Ausdauer, die Burmetler seit seinem ersten Sieg mit neun Jahren im Rookie-Bewerb zeigt. Also, dran bleiben! Jetzt darf auch mal gefeiert werden.