Zeichen erkannt

Früher blieb das Kotelett am Pappteller picken. Heute greifen Organisatoren wie die FF Frankenfels auf Porzellangeschirr zurück. Auf diese Weise reduzierten sie am Wochenende ihren Abfall erheblich. Auch was auf den Teller kommt, ist heute kreativer. Neben Grillhendl und Kotelett gab es Grillgemüse und Ofenkartoffeln aus regionalem Anbau.

Organisatoren von Veranstaltungen tragen Verantwortung. Sie können beeinflussen, wie viel Müll anfällt, wer von ihren Einkäufen profitiert und wer sich von ihren Festen angesprochen fühlt.

Es ist schön zu beobachten, dass Veranstalter im Pielachtal diese Verantwortung ernst nehmen. Sie engagieren sich nicht nur sozial, sondern auch für die Umwelt und lokale Unternehmen. Das kommt beim Publikum an und setzt in Zeiten von Klima- und Energiekrise ein wichtiges Zeichen. Hoffentlich finden sie viele Nachahmer.