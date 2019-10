Für manche ist es einfach ein willkommener freier Feiertag zum Faulenzen, andere müssen ohnehin durcharbeiten. Wieder andere würden gern, doch der Friedhof mit den verstorbenen Angehörigen liegt schlicht zu weit weg für einen Tagesausflug. Aber es gibt sie noch: Jene, die den Allerheiligen-Tag dem Totengedenken widmen und sich mit Kerzen ausgestattet zu den Gräbern aufmachen. Die dem Patenkind den jährlichen Striezel schenken und die Familie zum gemeinsamen Essen treffen. Seinen Ursprung hat das Fest Allerheiligen übrigens im vierten Jahrhundert in der Osthälfte des Römischen Reiches. An diesem Tag wird, wie der Name bereits sagt, „aller“ Heiligen und Seligen der Kirche gedacht. Eigentlich wäre das Allerseelen-Fest am zweiten November dafür vorgesehen. Aber das Totengedenken hat sich verschoben, vor allem aus pragmatischen Gründen: Der erste November ist nun einmal ein gesetzlicher Feiertag. Und wenn frei ist, bleibt eben mehr Zeit für den Friedhofsbesuch.