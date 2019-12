Schon alle Weihnachtsgeschenke beisammen? Wenn nicht, ist’s wohl schon ziemlich knapp. Aber ausgehen tut sich ja alles. Oder vielleicht doch nicht? Kommt wohl drauf an, wo man gerade drinsteckt – in welcher Lebenssituation.

Zeit zu schenken, das sei heutzutage eigentlich das Wertvollste, hat mir Tina erzählt. Die 62-jährige Pielachtalerin hat vor zehn Jahren begonnen, sich bei der NÖ Telefonseelsorge zu engagieren. An die 15 Stunden pro Monat sind die Mitarbeiter der Telefonseelsorge der Diözese St. Pölten unter der Nummer 142 am Hörer: Einsamkeit ist das häufigste Problem, mit dem jene Menschen, die anrufen, zu kämpfen haben. Was man lernt, wenn man ganz Ohr ist, minutenlang, manchmal stundenlang? Die Zuhörer hinter dem Telefon wissen es: Dass Familie, Freunde und gute Beziehungen, das Wichtigste im Leben sind. Dass Demut nicht schadet. Dass Dankbarkeit hilft. Dass Zuhören Wunder wirken kann.

Und dass es für all das eines braucht: Zeit.