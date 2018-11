Die Jugend ist faul, sitzt nur mehr vor dem Handy und verbarrikadiert sich im Zimmer zwischen Playstation, Fernseher und Tablet – Vorurteile über Jugendliche gab es eigentlich schon immer, neu ist nur die digitale Komponente. Weil die Gemeinde Weinburg wirklich wissen will, wie die eigene Jugend tickt, was sie interessiert und was sie abschreckt, hatten die Verantwortlichen einen Annex zur Pielachtaler Jugendstudie in Auftrag gegeben.

Diese Detailauswertung wurde nun präsentiert und zeigt: Klar verbringen junge Menschen heute viel Zeit vor Bildschirmen aller Art – wohl einfach nur deshalb, weil es heute die Möglichkeit dazu gibt. Die Studie zeigt aber auch, wie engagiert die Jugend ist und wie wichtig ihr das Beisammensein und der Austausch sind. Allein die Teilnahme an den Erhebungen für die Studie und an der Präsentation zeigt, dass „die Jugend“ differenziert zu betrachten ist. Und dass es noch nie geholfen hat, alle über einen Kamm zu scheren – weder in der Antike noch heute.