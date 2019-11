Einen Bauernschwank bringt die Landjugend Hofstetten-Grünau in diesem Jahr auf die Bühne. "Die drei Dorfheiligen" von Max Neal und Max Ferner werden zum Besten gegeben. Fünf Spieltermine sind geplant: am 8., 9., 15. und 16. November um 20 Uhr sowie am 17. November um 15 Uhr. Die Aufführung findet im Bürger- und Gemeindezentrum statt.

Reservierungen sind unter Tel. 0660/3518529 möglich.