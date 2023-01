Ober-Grafendorfer Apotheker rät von Hamsterkäufen ab

Panische Anrufe oder eine Mutter, die für ein Medikament extra aus Wien kommt – Apotheker Christoph Stelzer spürt die Lieferengpässe in der Marien Apotheke in Ober-Grafendorf. Besonders betroffen sind Erkältungspräparate und Antibiotika. „Vor Weihnachten war es ganz akut, jetzt ist die Erkältungswelle etwas abgeflacht“, erzählt er.

Von Hamsterkäufen rät er ab. Zum einen sorge die Apotheke mit eigenen Vorräten vor. Zum anderen könne man bei vielen Medikamenten auf andere Hersteller oder andere Dosierungen ausweichen oder Produkte aus dem Ausland importieren. „Als Team aus Arzt und Apotheke finden wir eine Lösung. Wir konnten bisher alle versorgen“, beruhigt er. Gleichzeitig wünscht er sich Verständnis und Geduld, wenn es etwas länger dauert.

Für die Lieferprobleme gibt es aus seiner Perspektive viele Gründe. Auf der einen Seite werden in diesem Winter so viele Menschen krank wie nie. Allein in der Marien Apotheke stieg der Verkauf von Erkältungspräparaten und Antibiotika um etwa 40 Prozent.

Auf der anderen Seite steht der Arzneimittelmarkt unter immensem Druck: Das Hauptproblem sieht er darin, dass die meisten Wirkstoffe aus Kostengründen in China oder Indien produziert werden.

Darüber hinaus koste eine Packung Paracetamol in Österreich nur 85 Cent – weniger als eine Packung Kaugummi. „Das kann nicht funktionieren. Da steht Qualitätssicherung hinter, die finanziert werden muss“, gibt er zu Bedenken. Von der Politik wünscht sich Stelzer daher, dass Gesundheitsversorgung an Bedeutung gewinnt. „Man muss Geld investieren, in welcher Form auch immer.“

