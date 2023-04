Ober-Grafendorf: Junge Musikerinnen und Musiker spielen auf

„Gemeinsam sind wir klasse“ – unter diesem Motto steht das traditionelle Orchesterkonzert der Musikschule Ober-Grafendorf heuer. Denn gemeinsam mit der Volksschule Ober-Grafendorf findet der Bläserklasse-Unterricht in der dritten und vierten Klasse statt. Die Bläserklasse wird geleitet von Musikschuldirektorin Anna Thallauer. Und gemeinsam mit jungen Musikerinnen und Musikern der Musikschule Alpenvorland spielen die Streicherschüler aus Ober-Grafendorf, St. Margarethen und Bischofstetten in der „JugendVIELharmonie Mostviertel“ unter Leitung von Barbara Kleewein. Mit dabei ist natürlich auch das Jugendorchester „JOMO“. „Das Jugendorchester ist top-motiviert und übt fleißig für diesen Auftritt. Wir freuen uns, dem Publikum zu zeigen, was wir draufhaben“, kündigt JOMO-Leiterin Astrid Stiefsohn an.

Das Konzert in der Pielachtalhalle beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

