Toni Burger begeisterte in Kirchberg mit Geigenklängen

Beim Solokonzert „Geigenklänge“ präsentierte Musiker und Komponist Toni Burger in Kirchberg sein vielfältiges Musikprogramm mit klassischen, modernen, traditionellen sowie fremden und vertrauten Liedern. Mit Geige, Bratsche, Mandoline und Gesang begeisterte er die über 120 Gäste im Dirndlsaal der Kirchberghalle.

Rainer Krepp meinte danach: „Was der Toni mit seinen Instrumenten und seiner Elektronik macht, ist einfach unfassbar. Das ist Musikalität vom Feinsten“. Rolf Grabner kam aus Linz zum Konzert angereist: „Es war eine super Vorstellung“. Als Zugabe sang Burger einen Song aus dem Kinderhörspiel Albatros. Nach Standing Ovation gab es mit dem Hirtenlied aus dem Ausseer-Land die nächste Zugabe.

Zum Heimatkonzert in Kirchberg, wo er fast 25 Jahre zuhause war, sagte der Musiker: „ Es war voll spannend. Da bin ich viel nervöser, als wenn ich anderswo auftrete, weil ich ja viele Leute hier kenne.“ Im Namen der Gemeinde und der Kulturwerkstatt Kirchberg gratulierte Vizebürgermeister Severin Zöchbauer zum Heimat-Auftritt und überreichte einen Dirndlbrand. Sein Resümee: „ Toni Burger ist großartig. Was er heute beim Konzert geboten hat, war wieder eine Weltklasseleistung. Mit seinem Programm mit Jodlern, irischen Songs bis zu Beiträgen von Bach begeisterte er die Fans und Gäste“. Auch Musikerkollegen wie Edi Gugenberger und Bobby Slivovsky waren mit dabei.

Burger hat mit zehn Jahren schon konzertiert. In all den Jahren ist er entweder Solo oder als Mitglied zahlreicher Musikformationen in Österreich, Italien, Frankreich, Deutschland, Schweiz, Kroatien, Irland, Mexiko, Brasilien und weiteren Ländern bei Konzerten, auf der Bühne sowie im Radio und TV aufgetreten. Er wohnt jetzt in Bad Aussee. Was alle freut: „Er hat sich in all den Jahren nicht verändert und ist immer der gleiche, sympathische Mensch geblieben.“