Zwischen London und Wien: „All-American Boys Chorus“ in Frankenfels

Nicht nur London, Paris, Wien und Dublin standen am Tour-Programm des „All-American Boys Chorus“, auch das Pielachtal. Der Chor aus dem Westen der USA verbrachte erst einen Vormittag am Bauernhof der Familie Braunsteiner in Rabenstein, dann gönnten sich die 41 Burschen im Alter von acht bis zwölf Jahren eine Abkühlung im Freibad von Frankenfels.Am Abend brachten sie Stimmung in die Pfarrkirche Frankenfels.

Das zahlreich erschienene Publikum war von Anfang an begeistert. Einen tosenden Applaus gab es, als der junge Dirigent Austin Bohm mit Frankenfelser Wurzeln loslegte. Sein Großvater Alois Krickl ist in Frankenfels aufgewachsen, zur Schule gegangen und als junger Erwachsener nach Kalifornien ausgewandert.

Bei Songs wie „The Best Day Ever“ oder „Take Me Home Country Roads“ brachte der amerikanische Chor das Publikum zum Mitklatschen, und sogar zum Mitsingen. Aber natürlich durften auch Stücke wie das „Ave Maria“ und „Spirituals“ nicht fehlen. Nicht nur die Zuschauer waren begeistert, sondern auch die Mitglieder des Chores. Hauptdirigent Martin Wesly und die Kinder schwärmten vom Publikum, der Kirche und der Landschaft.