Klassik-Genuss im Pielachtal

Seit rund fünf Jahren wartet Obmann und Komponist Gerhard Habl mit seinem Verein „Pielachtaler Classic Concerts“ (PCC) mit klassischem Musik-Genuss auf. Der Verein hat es sich zum Ziel gemacht, Spitzenmusiker ins Dirndltal zu holen und die Scheu vor klassischer Musik zu nehmen.

Beim Kartenverkauf merkte Habl letztes Jahr noch Zurückhaltung aufgrund der Pandemie. „Die Leute haben es sich fast abgewöhnt, wegzugehen“, berichtet er. Ähnliche Erfahrungen hätten auch andere Veranstalter gemacht. Heuer wünscht sich der Klassik-Kenner wieder mehr Publikum: „Ich hoffe, dass sich herumspricht, dass hier Sachen gespielt werden, die anspruchsvoll und ansprechend sind.“ Ein weiterer Wunsch wäre eine bessere Koordination der Kulturveranstaltungen im Tal. Gemeindeübergreifende Absprachen seien durch die Pandemie unterbrochen worden.

Saison startet in Hofstetten-Grünau

Jetzt steht die neue Konzertsaison bevor und für das erste Halbjahr hat Habl drei Konzerte geplant. Den Anfang macht das „Vienna Duo“ mit Desislava Dobreva an der Flöte und Gitarristin Bozhana Pavlova am Samstag, 18. März, im Bürger- und Gemeindezentrum (BGZ) Hofstetten-Grünau. Sie spielen ein Programm, das zum Frühlingsbeginn passt. Darunter mit „Daydreams“ eine Komposition von Habl.

Am 6. Mai kommt das Ensemble „Trisonante“ in die Kirchberghalle. Das Trio hat sich auf die Jugendwerke berühmter Komponisten spezialisiert, etwa von Franz Schubert oder Sergej Rachmaninow.

Mit einer Kombination aus Rezitation und Konzert wartet der PCC am Sonntag, 18. Juni, im Gemeinde- und Kulturzentrum (GuK) Rabenstein auf. Das Zemlinsky-Ensemble-Wien wird erstmals das Stück „Sextett für Zemlinsky“ in Niederösterreich aufführen. Habl komponierte es im Auftrag des Landes. Außerdem spielt das Ensemble ein Klavierquartett von Gustav Mahler. Beide Komponisten einte ihre Liebe zur selben Frau. Daher wird die Schauspielerin Ulli Fessl Texte über Alma Mahler vortragen.

Aber auch in der zweiten Jahreshälfte steht einiges auf dem Programm: Am letzten Augustwochenende wird es etwa wieder das beliebte Konzert im Schloss Goldegg geben. Außerdem spielt ein Ensemble rund um Katharina Engelbrecht von den Wiener Philharmonikern am Sonntag, 1. Oktober, ein Streich- und Klavierquartett in der Kirchberghalle.

