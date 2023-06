„Pielachtal Classic Concerts“ veranstaltet Konzert mit Rezitation

Unter dem Motto „Konzert mit Rezitation“ geht am Sonntag, 18. Juni, um 19.30 Uhr im GuK in Rabenstein die „Pielachtal Classic Concerts“-Reihe (PCC) in die dritte Runde. Im Fokus des Abends steht der österreichische Komponist Alexander Zemlinksy.

Das „Zemlinsky Ensemble Wien“ wird Werke von Gustav Mahler über Alexander Zemlinsky bis zu Johann Strauss darbieten. Darüber hinaus liest Kammerschauspielerin Ulli Fessl-Junek Texte über Alma Mahler-Werfel und ihre Beziehung zu Alexander Zemlinsky und Gustav Mahler. Als besonderes Highlight des Abends zähle die Niederösterreich-Premiere von "Sextett für Zemlinsky" von Komponist Gerhard Habl. Im Auftrag des Landes Niederösterreich und anlässlich des 150. Geburtstages des österreichischen Komponisten Alexander Zemlinsky schrieb der Obmann der „Pielachtal Classic Concerts“ das Werk.

Auch Musikstücke des österreichischen Komponisten Akos Banlaky sollen am Konzertabend präsentiert werden. Zudem wird der Komponist selbst beim „Konzert mit Rezitation“ anwesend sein. Um die Moderation der Veranstaltung kümmert sich Gerhard Habl, Obmann der PCC. Dabei wird er dem Publikum mit Hintergrundinformationen die Komponisten näherbringen.

Genaue Informationen zur Veranstaltung sowie Tickets sind unter www.pielachtal-classic.at erhältlich.