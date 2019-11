Nun ist das öffentliche Wlan-Zeitalter auch in der Marktgemeinde angekommen. Im Rahmen der EU-Initiative „WiFi4EU“ und aus über 1750 Bewerbern erhielt Ober-Grafendorf, neben 52 weiteren niederösterreichischen Gemeinden und Städten, den Zuschuss zur Errichtung kostenloser Wlan-Hotspots.

Das Projekt WiFi4EU entstand aus einer im November 2017 in Kraft getretenen Verordnung: Die EU-Kommission vergibt dadurch erstmals auch direkt Förderungen in Form von Gutscheinen an Gemeinden sowie an öffentliche Stellen und unterstützt so in der ganzen Europäischen Union die Errichtung kostenloser Hotspots im öffentlichen Raum, beispielsweise in Parks oder auf öffentlichen Plätzen. Bis 2020 sollen EU-weit 6.000 bis 8.000 Hotspots entstehen.

„Wie viele Hotspots wir mit den 15.000 Euro einrichten können, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau bestimmt werden. Aber wir werden das Größtmögliche rausholen und uns hauptsächlich auf die Hauptstraße konzentrieren“, meint Bürgermeister Rainer Handfinger in einem Statement. Der Gemeinde ist es ein Anliegen, den Budgetrahmen zu schonen und ein Auge auf öffentliche Förderungen zu haben.

Der zuständige Landesrat Martin Eichtinger meint dazu, dass dank der EU-Förderung ausgewählte Gemeinden und Städte Wlan anbieten können, um sich besser mit Europa und der Welt zu vernetzen. „Ich bin froh, dass es im dritten Anlauf mit der Förderung funktioniert hat und halte es natürlich für eine gute Initiative, um von EU-Förderungen zu profitieren“, freut sich Ortschef Handlfinger. Wann es konkret mit dem kostenlosen Surfen losgeht, konnte noch nicht genau angegeben werden.