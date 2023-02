Mit Natur durchs Jahr: Neues Angebot in Kirchberg/P.

Ob Frühjahr, Sommer, Herbst oder Winter: Zu allen vier Jahreszeiten lädt die zertifizierte Kräuterpädagogin sowie Natur- und Landschaftsvermittlerin Melanie Wieseneder erstmals seit dem heurigen Jahr zu einer mehrstündigen Wanderung durch Kirchberg ein.

Die Winterwanderung findet am Samstag, 25. Februar, mit Start um 9 Uhr beim Schlosspark in Kirchberg statt. Die Naturvermittlerin informiert: „Ich möchte interessierte Personen einladen, mit mir zu den vier Jahreszeiten die Pflanzen am Wegesrand zu entdecken. Wir wollen diese in den verschiedenen Wachstumsstadien betrachten und dabei alles Wissenswerte über die Kräuter erfahren.“

Zu jeder Jahreszeit wird die gleiche Wanderrunde in Kirchberg begangen. Die Teilnehmer nehmen sich praktisch eine Auszeit zum Genießen und Entspannen. Für Melanie Wieseneder ist wichtig: „Wir wollen die Natur erleben und dabei unsere Wahrnehmungsfähigkeit stärken. Fühlen, Riechen und Schmecken sowie ein Erfahrungsaustausch stehen im Vordergrund.“

Die Kräuterpädagogin gibt bei der Wanderung viele Tipps über Kräuterrezepte und wie man die einzelnen Kräuter im eigenen Haushalt und für die Gesundheit bestmöglich einsetzen kann. Anmeldungen zur Winterwanderung werden unter 0676/7448271 entgegen genommen. Es gibt keine Teilnahmegebühr, aber freiwillige Spenden sind erbeten.

Nächster Workshop von Melanie Wieseneder: Freitag, 10. März, von 16 bis 19 Uhr unter dem Motto „Grüne Kosmetik“.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.