Weinburg sammelt Regenwasser, um trotz Hitze bewässern zu können

Im TEH Kräuterschaugarten Weinburg entsteht eine Regenwasser-Sammelanlage. Über die Dachrinnen des Kräuterhauses wird das Wasser künftig gesammelt und fließt in das Becken. Damit will die Gemeinde und die Klimawandel-Anpassung-Modellregion (KLAR) gegen die durch die Klimakrise verstärkten Trocken- und Hitzeperioden angehen. Auch wenn die dortigen mediterranen Kräuter mit den Trockenperioden besser zurecht kommen, leiden heimische Kräuter, Hecken und Bäume darunter.

Neben der reinen Bewässerung hat Regenwasser weitere Vorteile: Es ist kalk- und chlorfrei und damit gut verträglich für die Pflanzen. Das Besondere dieser Regenwassersammelanlage ist, dass das Wasser nicht steht, so wie in einer Regentonne, sondern immer in Bewegung bleibt. Damit wird vermieden, dass es zur Bildung von Parasiten kommt. Günther Steindl aus Hofstetten-Grünau beschäftigt sich schon jahrelang mit der Regenwassernutzung und tüftelt an der Installation.

KLAR möchte auch die Bevölkerung mehr über die Nutzung von Regenwasser aufklären. Denn durch die Klimaveränderung und die von Menschen verursachten Einflüsse kommt es zu einem sinkenden Grund- und Oberflächenwasser-Spiegel. Und auch die Wahrscheinlichkeit von Starkreigenereignissen erhöht sich durch die Klimakrise.

Die Gemeinde Weinburg möchte mit ihrem Kräuterschaugarten auch eine Vorreiter-Rolle im Pielachtal einnehmen. Denn durch leicht verständliche Infotafeln vor Ort, sollen die Menschen über die Nutzung des Regenwassers aufgeklärt und auch selbst dazu angeregt werden, Regenwasser in ihren eigenen Gärten zu verwenden. Der bewusste Umgang mit Niederschlagswasser soll damit gefördert werden. Nach Fertigstellung wird es auch eine Begehung mit allen Interessierten geben, wobei Günther Steindl alles Wissenswerte über die Sammlung von Regenwasser weitergeben wird.

Finanziert wird diese Anlage aus dem KLAR! Pielachtal Projekt. Alle Maßnahmen in diesem Projekt werden federführend von Lotte Riesenhuber begleitet.