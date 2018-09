Egal ob bekannte Stauden, gängige Früchte oder spezielle (Wild-)Kräuter – bei einer Kräuterwanderung durch Weinburg ist alles zu finden. Jetzt fand die letzte Wanderung heuer mit Christa Janker statt.

Zu Beginn wurden die Teilnehmer der Kräuterwanderung von der Kletterhalle aus zur Pielach hinuntergeführt. Die diplomierte Kräuerexpertin erklärte dort direkt an der Pflanze die Wirkungen und Besonderheiten der Hagebutte. Auf dem kurzen Weg ließen sich aber noch einige spannende Gewächse finden. Zum Beispiel wurde die Deutsche Mispel, in der Region als Aschperl bezeichnet, vorgestellt. Die Früchte der besonderen Pflanze sind erst dann genießbar, wenn es einmal über Nacht gefriert. Im Kräutergarten angekommen wurden weitere besondere Kräuter besprochen.

Doch die verschiedenen Kräuter wurden nicht nur gezeigt, sondern auch gemeinsam verarbeitet. In der Kräuterhütte stellten die Teilnehmer ein Oxymel her. Dabei wird ein Kraut, wie zum Beispiel bei der Wanderung der Frauenmantel, im Mörser mit Essig zerkleinert und in Honig eingerührt. Dieser Energielieferant kann pur für den täglichen Kräfteschub eingenommen oder verdünnt mit Wasser als reichhaltiges isotonische Getränk konsumiert werden. Auch die Besonderheit der Rosskastanie wurde vorgestellt. Die Seifenfrucht kann zum Wäsche waschen oder als Badezusatz verwendet werden.

Im Frühjahr des nächsten Jahres beginnt wieder eine neue Kräuterwanderung-Saison. Als Auftakt wird im März dann nach dem gemeinsamen Erkunden der Natur Birkenwasser hergestellt. Janker gibt die Lehre nach Ignaz Schlifni weiter.