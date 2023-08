Kräutersträuße binden: Eine alte Tradition

Mit dem Binden von 390 Kräutersträußerl durch die Bäuerinnen von Kirchberg und Tradigist zu Maria Himmelfahrt wurde heuer wieder eine langjährige Tradition hochgehalten. Bei den Gottesdiensten wurden die Sträuße geweiht und dann verteilt.

Heuer trafen sich die 25 Bäuerinnen und die Jugend zum Binden der Kräutersträuße bei der Familie Burmetler am Bauernhof Weghof in der Schwerbachgegend. Insgesamt 390 Sträuße wurden gebunden. Gemeindebäuerin Elfriede Zöchbauer berichtet: „Seit Wochen schon haben wir Heilkräuter wie Rainfarn, Dost, Schafgarbe, Lavendel, Rosmarin, Ringelblume und Johanniskraut auf den Wiesen und Weiden in der Umgebung gesammelt. Für das Binden eines Büscherl´s werden sieben verschiedene Kräuter verwendet.

Mit Begeisterung waren Groß und Klein bei der Herstellung der bunten und duftenden Sträußerl dabei. Die Bäuerinnen haben auch schon ein großes Heuherz als Fotopoint für den Dirndlkirtag in Kirchberg gebunden. Danach gab es für alle Kaffee und Kuchen. Geweiht wurden die Sträuße von Pfarrer Pater Altmann Wand in der Pfarrkirche Kirchberg und in der Marienkapelle Tradigist. Kräuterpädagogin Martina Fischl erläuterte die heilende Wirkung von Efeu, Nachtkerze und weiteren Kräutern. Für die musikalische Umrahmung der Heiligen Messen sorgte das Bläserensemble vom Blasmusikverein Kirchberg.