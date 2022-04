Flüchtlinge im Pielachtal angekommen: Helfen, wo es nötig ist

Werbung

Die ersten ukrainischen Flüchtlinge haben in der Region eine vorübergehende Bleibe gefunden. Die NÖN hat sich in den Gemeinden umgehört, wie denn die Betreuung und Hilfestellung abläuft und in welcher Form sie nötig ist.

In St. Margarethen/Sierning sind zwei Frauen mit zwei Kindern sowie eine Frau mit zwei Kindern in zwei Privatquartieren untergebracht. „Die Flüchtlinge werden mit Unterstützung der Gemeinde privat betreut“, informiert Amtsleiterin Renate Mayringer. Bürgermeisterin Brigitte Thallauer hat sich um eine Dolmetscherin gekümmert sowie den Kontakt mit der Neuen Mittelschule Ober-Grafendorf hergestellt. Die Organisation eines Deutschkurses für die Erwachsenen ist in Planung.

Unternehmer Wolfgang Stix, Betreiber der Firma Styx Naturcosmetics in Ober-Grafendorf , führt in der Ukraine eine Firmenzweigstelle. Er hat die Gattin samt Tochter von einem seiner Mitarbeiter in seiner Heimatgemeinde Weinburg untergebracht. Er freut sich, so helfen zu können und zeigt sich begeistert. „Katerina studiert bereits Biochemie auf er Kepler-Uni in Linz“, sagt er.

Weinburg hatte bereits eine Anfrage für eine Flüchtlingsfamilie. „Aber leider war unsere Wohnung im Gemeindeamt für sie zu klein. Wenn es notwendig ist, stehen wir auf Abruf bereit“, weist Bürgermeister Peter Kalteis hin.

Pastoralassistentin Andrea Stuphann erzählt, dass in der Pfarre Hofstetten-Grünau zurzeit eine Mutter mit ihren zwei Kindern und deren Großmutter in einer ehemaligen Kapistran-Wohnung untergebracht sind. „Google-Übersetzter ist bei uns einstweilen Dolmetscher“, schmunzelt Stuphann.

Einst Au-Pair in Warth,

jetzt hier Flüchtling

Deutschkurse werden aber bereits in der Gemeinde angeboten. Die gesamte Organisation übernehmen das Pfarrteam und die Gemeinde. „Wir kooperieren sehr gut und versuchen, so gut es geht, zu unterstützen“, erzählt sie.

Auch in Rabenstein haben schon mehrere Ukrainer eine Unterkunft gefunden, so auch das ehemalige Au-Pair-Mädchen von Johann Weiß. „Sie ist derzeit bei uns im Steinschalerhof in Warth, ihre Tochter ist aber zurückgekehrt, weil sie in der Heimat helfen will“, erzählt Gastronom Johann Weiss. Im Mitarbeiterhaus hätte er noch ein wenig Platz für vertriebene Ukrainer. In Kirchberg wurden bisher sechs aus der Ukraine vertriebene Personen, Frauen mit Kindern, aufgenommen. „Sie sind in Privatquartieren untergebracht. Betreuung und Hilfestellung gibt es bei Bedarf über die Pfarre und die Gemeinde. Als Übersetzerin fungiert eine Privatperson, die Russisch spricht. Da diese Sprachen verwandt sind, funktioniert hier die Kommunikation gut“, sagt Amtsleiter-Stellvertreter Bernhard Zöchbauer . In der Gemeinde Frankenfels sind laut Bürgermeister Herbert Winter aktuell vier ukrainische Flüchtlinge im Gasthaus Lichtensteg untergebracht. „In diesem Gasthof finden immer wieder Flüchtlinge eine Unterkunft. Das funktioniert immer sehr gut“, sagt er. In Loich sind keine Flüchtlinge untergebracht, in der Nachbargemeinde Schwarzenbach auch nicht.

